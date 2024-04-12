Клон Volvo XC40: представлен обновленный «китаец» по цене от 2 млн рублей

Автопроизводитель Geely обновил кроссовер Lynk ＆ Co 01

В КНР представлены четыре версии обновленного автомобиля Lynk & Co 01 2024 года в ценовом диапазоне от 155 800 до 196 800 юаней (от 2,01 до 2,54 млн руб.). В результате рестайлинга внешний вид и интерьер машины почти не изменились, обновились только комплектации.

Так, обновленная модель представлена в четырех комплектациях, и все они оснащаются 2,0-литровым турбомотором мощностью 254 л.с. и 8-ступенчатой АКП. Кроссовер небольшого размера, поэтому динамика у него высокая. Уточняется, что появившийся в 2018 году Volvo XC40 построен на одной платформе с Lynk & Co 01 и даже является почти его копией — с поправкой на дизайн.

Lynk & Co 01 2024 года

Китайская компания Lynk & Co входит в корпорацию Geely, частью китайского автогиганта является и шведская компания Volvo.

Lynk & Co 01 2024 теперь можно купить в новом зеленом цвете Fun Wild Green, оснащение рестайлингового авто улучшилось: в комплектации Pro появился проекционный экран и поддержка Bluetooth-ключа, а в версии Halo вместе с проекционным экраном появились система слежения за состоянием водителя, встроенный видеорегистратор и ароматизатор.

Lynk & Co 01 продают в РФ посредством параллельного импорта, официальных поставок нет. Сейчас новая машина 2023 г. в. у дилера стоит от 3 949 000 руб.

Lynk & Co 01 2024 года

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Источник: CarNewsChina