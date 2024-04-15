Как лучше «переобуваться»? Водители поделились опытом

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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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«За рулем»: более половины автомобилистов не пользуются услугами шиномонтажа

Сезон шиномонтажа в самом разгаре, и как он проходит, мы решили выяснить у подписчиков «За рулем» в Viber. Выстоять очередь на шиномонтажку или не побояться испачкать руки и сделать все самостоятельно? А может, лучше попросить мужа?..

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Совсем небольшие группы наших подписчиков (по 1%) – это не ездящие зимой «подснежники» и те, кто остается летом на зимних шинах – кстати, в летние месяцы это теперь против ПДД и карается штрафом. Примерно столько же среди автолюбителей тех, кто просит помощи в «переобувке» у друзей или знакомых.

«За рулем» в Viber – подписаться!

Еще 2% – это те, кто использует всесезонные шины... А вот основных подходов непосредственно к шиномонтажу оказалось, как и ожидалось, два. 38% из более чем 3 тысяч респондентов записываются на шиномонтаж. А более половины (57%) – проделывают все манипуляции самостоятельно! Конечно, это работает только при условии, что летние покрышки – на «своих» дисках...

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 3
15.04.2024
Фото:freepik / freepik
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