Планы изменились: этот бренд везет россиянам другую модель SUV по приятной цене

GAC привезет на рынок России новый кроссовер GS4 Max по доступной цене

Китайский автомобильный бренд GAC выведет на российский рынок модель GS4 вместо кроссовера GAC Emkoo. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили» со ссылкой на официального представителя GAC Motor в России Анну Бован.

Изначально планировалось, что в Россию привезут GAC Emkoo, но из-за того, что кроссовер не успевают оснастить полным приводом в такие короткие сроки, руководство бренда приняло решение заменить его другой, более доступной моделью из сегмента SUV.

GAC GS4

В длину GS4 Max составляет 4685 мм, размер колесной базы 2750 мм, у новинки изменился дизайн если сравнивать кроссовер с предыдущей версией. В частности, размер решетки радиатора теперь больше, увеличились воздухозаборники, дверные ручки и задний спойлер теперь скрыты. Внешне автомобиль напоминает кроссоверы японского бренда Infiniti.

В салоне установлен центральный сенсорный экран диагональю 14,6 дюймов, сиденья оснащены функцией подогрева, безопасность водителю и пассажирам обеспечивают восемь подушек (передние, боковые, шторки и задние боковые).

Под капотом GS4 турбированный двигатель объемом 1,5 л мощностью 177 л.с. с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Отмечается, что в среднем при таком силовом агрегате расход топлива составляет 6,8 л. на 100 км.

Что касается цены, то на текущем этапе ее не объявили, но в Китае GAC GS4 Max продается за 100 тыс. юаней (примерно 1,3 млн рублей по текущему курсу). Российские покупатели пока только могут оформить предзаказа на новинку.

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Источник: китайские-автомобили.рф