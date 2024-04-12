Китайские кроссоверы с пробегом рекордно подорожали в РФ: спрос вырос на 50%

«Авито Авто»: цены на китайские кроссоверы на вторичке за год выросли на 100%

Китайские кроссоверы на вторичке в РФ за год стали дороже почти на 100%, сказано в исследовании «Авито Авто». Так, средняя цена новых китайских кроссоверов и внедорожников в январе — марте текущего года выросла на 9,3% относительно того же периода 2023 года и составила 3,1 млн рублей. При этом их средняя цена выросла на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей, сообщили аналитики.

Среди «китайцев» в сегменте подержанных кроссоверов в первом квартале этого года на первом месте находится Geely с долей 26,6%, даоее следует Chery с 18,8%, на третьей строчтке Lifan — 9,5%. Также в рейтинг вошли такие бренды, как LiXiang, Great Wall, Haval, Changan, Voyah, Zeekr и Exeed.

В Топ-5 популярных моделей китайских кроссоверов с пробегом в текущем году вошли Geely Monjaro, Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, LiXiang L7 и LiXiang L9.

Управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков пояснил, что количество объявлений о продаже новых китайских кроссоверов за I квартал этого года выросло на 267%, а спрос пользователей на них повысился на 158%. На рынке б/у машин показатели также взлетели: предложение — на 120%, спрос — на 54,8%.

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Источник: «Газета.Ru»