Машин хватит на 1-2 месяца: дилеры объяснили причину высокого спроса на новинку
На новые Lada Granta с автоматический коробкой передач наблюдается большой спрос у покупателей, если дилерам отгрузят небольшую партию отечественного автомобиля, то ее распродадут в течение 1-2 месяцев. Об ажиотажном спросе на новинку АВТОВАЗа «Российской газете» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.
Речь идет о моделях Lada Granta, оснащенных автоматической трансмиссией от японского производителя Jatco. Несмотря на то, что конструкцию нельзя назвать новой, среди российских автовладельцев она пользуется хорошей репутацией из-за надежности.
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Автоматическая трансмиссия устанавливается на Lada Granta с типом кузова седан и лифтбек. Цена седана с АКП стартует от 1,176 млн рублей, лифтбека – от 1,247 млн рублей, другими словами, прибавка к цене составила 150 тыс. и 122 тыс. рублей соответственно.
Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия агрегатируется с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и мощностью 98 л.с. Максимальная скорость автомобиля составляет 176 км/ч, для разгона до первой сотни потребуется 13,3 секунды, расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 л/100 км.
«Основные конкуренты Lada Granta с автоматической трансмиссией – седаны Changan Alsvin (от 1,750 млн рублей) и Solaris HS (от 2,064 млн рублей). Преимущества: конкурентная РРЦ (от 1,176 млн рублей), качество и долговечность коробки передач, стоимость обслуживания, доступность запасных частей», – подчеркивает коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.
По его словам, клиенты, у которых был опыт эксплуатации автомобили с такой коробкой передач, которую устанавливают на Lada Granta, уже звонят в дилерские центры и просят законтрактовать новые машины, спрос большой.
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что Гранта с АКП будет конкурировать, прежде всего, с «коллегой» по бренду Lada Vesta NG. Эта модель с китайским вариатором продается на рынке по цене от 1,588 млн рублей.
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Источник: rg.ru
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...