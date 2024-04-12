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Продажи этих машин взлетели в России: лидируют китайский Great Wall и УАЗ

«Автостат»: рынок новых пикапов в марте побил 9-летний рекорд

В марте 2024 года продажи пикапов в РФ стали лучшими за последние 9 лет. Так, за этот месяц было продано 2457 новых пикапов, что в 2,1 раза больше, чем за тот же месяц 2023 года. Исторический максимум на рынке новых пикапов был зафиксирован в декабре 2014 года — 3245 штук.

Самым популярным брендом пикапов по итогам марта стала Great Wall (около 35% всего рынка новых пикапов, или 847 штук). На второй строчке УАЗ (331 штук), совсем немного отстает от него JAC (323 штук). В Топ-5 также вошли Sollers и RAM (201 и 192 штук соответственно).

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В модельном рейтинге тройку лидеров сформировали Great Wall Poer, УАЗ «Пикап» и Great Wall Poer KingKong. В общей сложности по итогам I квартала 2024 года в РФ было продано 5763 новых пикапа, что на 98% больше, чем в январе — марте прошедшего года.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
12.04.2024
Фото:Depositphotos
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