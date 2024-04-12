Цены на машино-места в этом регионе установили исторический рекорд
РБК: стоимость машино-места в Москве составила 3,3 млн рублей
В Москве по итогам первого квартала текущего года стоимость машино-места в среднем составила 3,31 млн рублей, проинформировали в столичном управлении «Росреестра».
Это на 24,9% больше, чем в четвертом квартале 2023 года (2,65 млн рублей). Уровень в 3 млн руб. средняя цена машино-места превысила впервые за время проведения соответствующих наблюдений, пояснили в ведомстве.
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Участники рынка недвижимости сообщают, что подорожание машино-мест обусловлено прежде всего ростом себестоимости строительства подземных паркингов.
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Источник: РБК
Фото:Unsplash
12.04.2024
Фото:Unsplash
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