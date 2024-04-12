Преобразование автопарка: чиновники Ростовской области будут ездить на Москвичах

Госучреждения Ростовской области пересаживаются на Москвичи

В Ростовской области государственные учреждения пересаживают своих служащих на новые отечественные автомобили Москвич, следует из материалов сайта госзакупок.

Первым покупателем стала спортивная школа олимпийского резерва № 35 имени братьев Самургашевых, которая провела тендер на покупку Москвича 3 за 2 млн рублей в прошлом году.

Научно-исследовательский противочумный институт в Ростове также проводит аукцион на приобретение Москвича 3 или аналога за 1,8 млн рублей.

Эксперты считают, что новый бюджетный автомобиль может стать отличным выбором для обновления автопарка госучреждений. Производство автомобилей Москвич было прекращено в 2001 году, но выпуск модели Москвич 3 (перелицованный JAC) возобновился в конце 2022 года.

Тем временем завод «Москвич» анонсировал новую модель в линейке – кроссовер Москвич 8. Напомним, сейчас покупателям предлагают городской кроссовер Москвич 3 по цене от 1 590 000 руб., электромобиль Москвич 3е от 3 950 000 руб. и седан Москвич 6 от 2 136 000 рублей.

Цены на «восьмерку» пока не озвучили, но, по предположению «За рулем», стоить она будет не меньше 2,6 млн рублей.

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Источник: don24.ru