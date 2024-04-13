Качаем правильно! Определяем верное давление для ваших шин

«За рулем» рассказал, где можно посмотреть верное значение давления в шинах

Интересная статистика: около 80% современных водителей проверяют давление в шинах всего три раза в год – перед поездкой в отпуск и... во время сезонной смены шин! Так что именно сейчас у большинства из нас возникла необходимость понять, насколько же накачивать колеса.

«За рулем» напоминает: заводские рекомендации по давлению в шинах указаны:

в руководстве по эксплуатации автомобиля

на наклейке на стойке кузова с водительской стороны или на лючке бензобака

В наклейках обычно содержатся полные данные о типоразмерах шин и о верном значении давления по осям в зависимости от нагрузки. Напомним также, что замер и регулировку давления нужно вести на «холодных» шинах – до поездки. Учтите важный нюанс – противодавление вентиля: примерно 0,2 бара теряется при преодолении золотника.

Помните, именно от правильной накачки зависит срок эксплуатации покрышек и безопасность движения. Рекомендуем вспомнить все базовые вещи, связанные с давлением в шинах.