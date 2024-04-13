#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не самый лучший день винтажного Паккарда за 40 тыс. долларов
13 апреля
Не самый лучший день винтажного Паккарда за 40 тыс. долларов
Packard 1939 года скатился в озеро во время...
Езда по встречке закончилась стрельбой по колесам (видео)
13 апреля
Езда по встречке закончилась стрельбой по колесам (видео)
В Ростовской области полиция открыла огонь по...
Ford Custom Spirit
13 апреля
С этим кемпером-вездеходом вы доберетесь в самые отдаленные уголки планеты
Tюнинг-ателье Irmscher представило вездеходный...

Езда по встречке закончилась стрельбой по колесам (видео)

В Ростовской области полиция открыла огонь по иномарке с нетрезвым водителем

В первых числах апреля сотрудники ГИБДД в Морозовском районе Ростовской области попытались остановить Chevrolet Klan (Lacetti в кузове универсал) – они увидели, что водитель выезжает на встречку. Тот останавливаться не стал, и поэтому полиция начала погоню, которая закончилась стрельбой по шинам – иначе угомонить «героя асфальта» никак не получалось.

«Водитель задержан. Им оказался 47-летний житель Белгородской области. У мужчины имелись внешние признаки опьянения, однако от процедуры освидетельствования он отказался. При этом гражданин никогда не получал водительских прав, у него отсутствовал полис ОСАГО», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Уверены, что правильно накачиваете колеса? Раскрываем секрет

Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции. Он привлечён к административной ответственности по статьям 12.7, 12.15, 12.26 и 12.31 КоАП РФ, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции об остановке.

Источник: МВД Медиа

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
13.04.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0