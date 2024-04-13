Езда по встречке закончилась стрельбой по колесам (видео)

В Ростовской области полиция открыла огонь по иномарке с нетрезвым водителем

В первых числах апреля сотрудники ГИБДД в Морозовском районе Ростовской области попытались остановить Chevrolet Klan (Lacetti в кузове универсал) – они увидели, что водитель выезжает на встречку. Тот останавливаться не стал, и поэтому полиция начала погоню, которая закончилась стрельбой по шинам – иначе угомонить «героя асфальта» никак не получалось.

«Водитель задержан. Им оказался 47-летний житель Белгородской области. У мужчины имелись внешние признаки опьянения, однако от процедуры освидетельствования он отказался. При этом гражданин никогда не получал водительских прав, у него отсутствовал полис ОСАГО», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции. Он привлечён к административной ответственности по статьям 12.7, 12.15, 12.26 и 12.31 КоАП РФ, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции об остановке.

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Источник: МВД Медиа