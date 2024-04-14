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Робот-доставщик сменил шины на летние (видео)

В Сети показали, как современные роботы-доставщики заезжают на шиномонтаж

В Сети появилось видео о том, как шестиколесный робот-доставщик Яндекса заезжает на шиномонтаж. Таких роботов компания внедряет на коротких маршрутах в крупных городах с начала 2021 года, и иногда они сталкиваются (довольно успешно) с суровой реальностью. Но и весеннее обновление, как свидетельствует ролик, им не чуждо.

Полезное, что можно почерпнуть в этом видео: зимние и летние покрышки у роботов реально разные. Но обойдемся без спойлеров – ролик забавный, так что рекомендуем глянуть. А мы перейдем к комментариям.

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Разумеется, после того как видео разлетелось по соцсетям, комментаторы принялись соревноваться в остроумии – и местами тоже не без успеха. Кто-то замечает, что робот «забыл» заплатить за услугу замены покрышек. Кто-то предполагает, что люди просто испугались кибернетического гостя и поэтому обслужили бесплатно («1:0 в пользу Скайнет»).

Кто-то благодарит авторов ролика за напоминание о грядущем визите на шиномонтаж, а кто-то считает, что «переобуваться» еще рановато – ведь и в мае может выпасть снежок! Не поторопился ли наш шестиколесный друг?

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Фото:Яндекс
14.04.2024
Фото:Яндекс
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