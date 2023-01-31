В городе Мурино Ленинградской области девушка засняла на мобильный телефон эпизод из жизни робота-доставщика Яндекса. Таких роботов компания начала использовать для собственных нужд на небольших маршрутах около двух лет назад, с перспективой дальнейшего, более широкого внедрения. И похоже, такая перспектива действительно начала просматриваться.
Ситуация сложилась такая: робот шел по маршруту, как вдруг на его пути возник припаркованный автомобиль. Машина стояла неправильно — в этом месте находится дорожка. Робот остановился в замешательстве... Но простоял, по свидетельствам очевидцев, не более трех минут. Взгляните, чем закончилось видео — искусственный интеллект все-таки нашел выход!
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Источник: ВКонтакте / Главная Дорога
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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