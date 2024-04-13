Geely Panda Kart: яркий компактный городской автомобиль

Geely Automobile опубликовала официальные изображения модели Geely Panda Kart

Geely Automobile представила впечатляющий Geely Panda Kart – электромобиль, вдохновленный захватывающим миром картинга.

Экстерьер Geely Panda Kart сразу же привлекает внимание благодаря ярким 14-дюймовым колесам с цветными блоками, которые создают впечатление скорости и динамики. Бамперы автомобиля были модернизированы по сравнению с базовой моделью Geely Panda, придавая ему более агрессивный и спортивный вид. Спойлер на крыше дополняет элегантный экстерьер, обеспечивая дополнительную прижимную силу.

Geely Panda Kart

Внутри Geely Panda Kart не уступает своему внешнему виду. Сиденья Speed Space-Time изготовлены из эргономичной кожи, которая устойчива к грязи и износу. Приборная панель с диагональю 9,2 дюйма и 8-дюймовый центральный дисплей обеспечивают быстрый доступ к необходимой информации и развлекательным функциям.

Geely Panda Kart оснащен электродвигателем мощностью 30 кВт и крутящим моментом 110 Н·м, который обеспечивает плавное и динамичное ускорение. Автомобиль поддерживает два режима движения: «нормальный» для повседневного использования и «спортивный» для более захватывающего опыта.

Geely Panda Kart

Кроме того, Geely Panda Kart оснащен трехуровневой регулируемой функцией рекуперации энергии, которая позволяет владельцам максимально использовать энергию при торможении, продлевая запас хода электромобиля. Зарядить автомобиль от 30% до 80% можно всего за 30 минут.

Несмотря на свои спортивные характеристики, Geely Panda Kart отличается практичностью и универсальностью. Его габариты (3150 х 1540 х 1685 мм) обеспечивают достаточное пространство для пассажиров и багажа. При сложенных задних сиденьях объем грузового отделения достигает впечатляющих 800 литров, что делает автомобиль идеальным для повседневных поездок.

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Источник: ITHome