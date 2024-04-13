Автомобили этой белорусской марки попали в список самых продаваемых в России

Автомобили марки Belgee вошли в десятку самых продаваемых на авторынке РФ

Белорусский автомобильный бренд Belgee стремительно завоевывает позиции на российском рынке, попав в топ-10 самых продаваемых марок. Согласно отчету аналитического агентства «Автостат» за март 2024 года, в России было реализовано 2732 новых автомобиля Belgee, что позволило марке занять девятое место в рейтинге.

Популярность Belgee на российском рынке обусловлена выпуском кроссовера X50, являющегося локализованной версией китайского Geely Coolray первого поколения. Производство этих автомобилей на белорусском заводе «БелДжи» началось летом 2023 года, а в сентябре они поступили в продажу в России.

Belgee X50 отличается от своего китайского прототипа лишь шильдиками. Однако «БелДжи», обладающая лицензией на выпуск китайского паркетника, имеет право вносить конструктивные изменения, локализовывать компоненты и разрабатывать новые версии кроссовера.

Автомобили Belgee стоят дешевле аналогичных моделей других китайских производителей. X50 предлагается в трех комплектациях по цене от 1 650 000 рублей до 1 920 000 рублей.

Для дальнейшего укрепления своих позиций на российском рынке компания «БелДжи» планирует расширять модельный ряд Belgee и развивать сеть дилерских центров. В частности, в разработке находится локализованная версия Geely Atlas Pro, которая может появиться в продаже в России уже в 2025 году.

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Источник: «Автостат»