#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не самый лучший день винтажного Паккарда за 40 тыс. долларов
13 апреля
Не самый лучший день винтажного Паккарда за 40 тыс. долларов
Packard 1939 года скатился в озеро во время...
Езда по встречке закончилась стрельбой по колесам (видео)
13 апреля
Езда по встречке закончилась стрельбой по колесам (видео)
В Ростовской области полиция открыла огонь по...
Ford Custom Spirit
13 апреля
С этим кемпером-вездеходом вы доберетесь в самые отдаленные уголки планеты
Tюнинг-ателье Irmscher представило вездеходный...

Автомобили этой белорусской марки попали в список самых продаваемых в России

Автомобили марки Belgee вошли в десятку самых продаваемых на авторынке РФ

Белорусский автомобильный бренд Belgee стремительно завоевывает позиции на российском рынке, попав в топ-10 самых продаваемых марок. Согласно отчету аналитического агентства «Автостат» за март 2024 года, в России было реализовано 2732 новых автомобиля Belgee, что позволило марке занять девятое место в рейтинге.

Популярность Belgee на российском рынке обусловлена выпуском кроссовера X50, являющегося локализованной версией китайского Geely Coolray первого поколения. Производство этих автомобилей на белорусском заводе «БелДжи» началось летом 2023 года, а в сентябре они поступили в продажу в России.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Уверены, что правильно накачиваете колеса? Раскрываем секрет

Belgee X50 отличается от своего китайского прототипа лишь шильдиками. Однако «БелДжи», обладающая лицензией на выпуск китайского паркетника, имеет право вносить конструктивные изменения, локализовывать компоненты и разрабатывать новые версии кроссовера.

Автомобили Belgee стоят дешевле аналогичных моделей других китайских производителей. X50 предлагается в трех комплектациях по цене от 1 650 000 рублей до 1 920 000 рублей.

Для дальнейшего укрепления своих позиций на российском рынке компания «БелДжи» планирует расширять модельный ряд Belgee и развивать сеть дилерских центров. В частности, в разработке находится локализованная версия Geely Atlas Pro, которая может появиться в продаже в России уже в 2025 году.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:BelGee
Количество просмотров 2
13.04.2024
Фото:BelGee
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв