Эту 60-летнюю «Волгу» продают по цене нового «китайца»: что в ней такого?
Столь высокая цена может показаться странной, однако для этой легендарной «Волги» все объясняется ее уникальным состоянием. За прошедшие почти 60 лет седан большую часть времени бережно хранился в гараже и практически не эксплуатировался. Об этом свидетельствует крохотный пробег автомобиля – всего две тысячи километров. Однако за аналогичную стоимость на рынке можно приобрести новенький китайский кроссовер Geely Monjaro.
Третье поколение ГАЗ-21 выпускалось на Горьковском автозаводе с 1962 по 1970 год. Всего сошло с конвейера порядка 470 000 экземпляров различных модификаций, что сделало «Волгу» самой массовой в истории модели автозавода.
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Продавец утверждает, что за прошедшие шесть десятилетий автомобиль ни разу не подвергался реставрации. Большую часть времени седан находился в частной коллекции, что позволило ему сохраниться в идеальном внешнем и техническом состоянии.
Под капотом у раритета 2,5-литровый двигатель мощностью 75 л. с.
Этой весной в Венгрии также продавался уникальный экземпляр «Волги». Речь шла о редчайшей модели, выпущенной спустя два года после завершения серийного производства.
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Источник: IXBT