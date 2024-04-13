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Эту 60-летнюю «Волгу» продают по цене нового «китайца»: что в ней такого?

В Екатеринбурге продается ГАЗ-21 «Волга» 1965 года за 4,5 миллиона рублей

Столь высокая цена может показаться странной, однако для этой легендарной «Волги» все объясняется ее уникальным состоянием. За прошедшие почти 60 лет седан большую часть времени бережно хранился в гараже и практически не эксплуатировался. Об этом свидетельствует крохотный пробег автомобиля – всего две тысячи километров. Однако за аналогичную стоимость на рынке можно приобрести новенький китайский кроссовер Geely Monjaro.

ГАЗ-21 «Волга»
ГАЗ-21 «Волга»

Третье поколение ГАЗ-21 выпускалось на Горьковском автозаводе с 1962 по 1970 год. Всего сошло с конвейера порядка 470 000 экземпляров различных модификаций, что сделало «Волгу» самой массовой в истории модели автозавода.

ГАЗ-21 «Волга»
ГАЗ-21 «Волга»
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Продавец утверждает, что за прошедшие шесть десятилетий автомобиль ни разу не подвергался реставрации. Большую часть времени седан находился в частной коллекции, что позволило ему сохраниться в идеальном внешнем и техническом состоянии.

Под капотом у раритета 2,5-литровый двигатель мощностью 75 л. с.

Интерьер ГАЗ-21 «Волга»
Интерьер ГАЗ-21 «Волга»

Этой весной в Венгрии также продавался уникальный экземпляр «Волги». Речь шла о редчайшей модели, выпущенной спустя два года после завершения серийного производства.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 3
13.04.2024
Фото:auto.ru
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