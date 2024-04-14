Эти спорткары признаны самыми популярными в России: 5 новых и 5 подержанных авто

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Эксперты Авито Авто провели анализ и перечислили самые популярные спорткары в РФ

Эксперты «Авито Авто» изучили статистику спроса и предложения на рынке спорткаров в первом квартале текущего года. В январе-марте такие авто остаются в РФ востребованными, хоть цены на них заметно повысились.

По результатам исследования «Авито Авто», спрос на б/у спорткары за 2023 год снизился на 16,4%, но остается высоким. Особенно заметно растет спрос на японский бренд Mitsuoka, американские Eagle и Pontiac.

Mitsuoka Orochi
Mitsuoka Orochi
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Средняя цена на автомобили этого класса существенно поднялась (плюс 33,3%) и составила 3 200 000 рублей. Лидером по росту цен стал Bugatti: средняя цена на спортивные машины этого бренда поднялась до 32 млн рублей. Также заметно подорожали автомобили марки Plymouth (до 6 999 999 рублей) и Alpina (до 7 400 000 рублей).

Самой популярной маркой в первом квартале этого года стала BMW с долей в 14,3% от всего спроса. На второй строчке расположился Ford с 10,9%. На третьем месте Mercedes-Benz с 10,6% от спроса.

В пятерку самых востребованных б/у спорткаров в РФ вошли Ford Mustang, Dodge Challenger, BMW 6 серии, Toyota Celica, Mercedes-Benz CL-класс.

Ford Mustang GT
Ford Mustang GT

Спрос на новые спорткары в первом квартале поднялся на 7,9% относительно того же периода 2023 г. Средняя цена на новые спортивные авто поднялась с 18 996 493 рублей в первом квартале прошлого года сразу до 29 900 000 рублей в январе-марте года, то есть на 57,4%.

В Топ-5 самых популярных новых спорткаров в РФ вошли Lamborghini Huracan, Mercedes-Benz SL-класс AMG, Mercedes-Benz AMG GT, Lamborghini Urus, Bentley Continental GT.

Уточняется, что средние цены на указанные машины были рассчитаны как медианные цены по объявлениям о продаже.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | Wikimedia
Количество просмотров 1
14.04.2024
Фото:Depositphotos | Wikimedia
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