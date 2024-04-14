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«Теневые» АЗС: что это такое и как с ними бороться?

В Правительстве обсудили инструменты и методы борьбы с «теневыми» АЗС

Проблему незаконного оборота автомобильного топлива обсудили на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством вице-премьера Дениса Мантурова.

Ситуацию с «теневыми» АЗС для читателей «За рулём» прокомментировала руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

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Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика»:

Если говорить об объеме фальсифицированного топлива на отечественном рынке, то сейчас его сложно точно оценить из-за отсутствия регулярных сплошных проверок. Причем мобильные АЗС проверяют еще реже, чем стационарные.

Продажа топлива через мобильные АЗС часто сопровождается целым рядом нарушений обращения с опасными грузами, проконтролировать их работу достаточно сложно. При этом полностью запрещать работу передвижных заправок нельзя, поскольку они востребованы на отдаленных и труднодоступных территориях, протяженных участках дорог, где нет стационарных АЗС и в целом невыгодно создавать полноценный заправочный комплекс. То есть, должен появиться перечень условий, при которых возможна работа мобильных заправок там, где это необходимо.

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Очень важно делать акцент на безопасности работы таких систем. Для этого необходимо разработать и утвердить нормативы и технические требования по работе мобильных заправок, в том числе тех, которые, например, заправляют каршеринговые автомобили. Кроме того, должна быть понятна ответственность за нарушение этих требований. В текущих условиях, когда мы видим случаи провокации сограждан на разного рода диверсии, в том числе и поджоги, эти требования безопасности должны быть приняты максимально быстро и соблюдаться неукоснительно.

Есть и другая проблема – зачастую владельцами мобильных АЗС являются физические лица, которых сейчас за некачественное топливо или другие нарушения можно привлечь только по ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и оштрафовать на 500-2000 рублей. Если некачественное топливо продают ИП или юрлицо, тогда может быть применена ст. 14.43.1, в которой закреплена ответственность за нарушение техтребований со значительными штрафами. Опыт Народного фронта показывает, что пока бороться с мобильными АЗС, которые осуществляют продажу без регистрации, можно только через арест оборудования, включая средства передвижения.

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 3
14.04.2024
Фото:«За рулем»
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