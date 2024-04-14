«Теневые» АЗС: что это такое и как с ними бороться?

В Правительстве обсудили инструменты и методы борьбы с «теневыми» АЗС

Проблему незаконного оборота автомобильного топлива обсудили на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством вице-премьера Дениса Мантурова.

Ситуацию с «теневыми» АЗС для читателей «За рулём» прокомментировала руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Если говорить об объеме фальсифицированного топлива на отечественном рынке, то сейчас его сложно точно оценить из-за отсутствия регулярных сплошных проверок. Причем мобильные АЗС проверяют еще реже, чем стационарные.

Продажа топлива через мобильные АЗС часто сопровождается целым рядом нарушений обращения с опасными грузами, проконтролировать их работу достаточно сложно. При этом полностью запрещать работу передвижных заправок нельзя, поскольку они востребованы на отдаленных и труднодоступных территориях, протяженных участках дорог, где нет стационарных АЗС и в целом невыгодно создавать полноценный заправочный комплекс. То есть, должен появиться перечень условий, при которых возможна работа мобильных заправок там, где это необходимо.

Очень важно делать акцент на безопасности работы таких систем. Для этого необходимо разработать и утвердить нормативы и технические требования по работе мобильных заправок, в том числе тех, которые, например, заправляют каршеринговые автомобили. Кроме того, должна быть понятна ответственность за нарушение этих требований. В текущих условиях, когда мы видим случаи провокации сограждан на разного рода диверсии, в том числе и поджоги, эти требования безопасности должны быть приняты максимально быстро и соблюдаться неукоснительно.

Есть и другая проблема – зачастую владельцами мобильных АЗС являются физические лица, которых сейчас за некачественное топливо или другие нарушения можно привлечь только по ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и оштрафовать на 500-2000 рублей. Если некачественное топливо продают ИП или юрлицо, тогда может быть применена ст. 14.43.1, в которой закреплена ответственность за нарушение техтребований со значительными штрафами. Опыт Народного фронта показывает, что пока бороться с мобильными АЗС, которые осуществляют продажу без регистрации, можно только через арест оборудования, включая средства передвижения.