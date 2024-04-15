Силовое поле вокруг автомобиля, защищающее от столкновений – мечта или реальность?

Россияне поделились, какие функции в автомобиле считают самыми важными

Исследование СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» показало, что для российских водителей наиболее желанными функциями в автомобиле являются «зимний пакет» с подогревом сидений, руля, стекол и зеркал (39%), подушка безопасности (30%) и система ABS (27%).

Также в топ-10 важнейших функций входят климат-контроль (18%), ESP (16%), система автозапуска (14%), камера заднего вида (13%), ключ бесконтактного доступа (10%), парктроник (10%) и система экстренного торможения (7%).

Относительно затрат на комфорт, 15% опрошенных готовы потратить до 100 тысяч рублей, 40% – от 100 до 300 тысяч рублей, 25% — от 300 до 500 тысяч рублей, а 15% — от 500 до 700 тысяч рублей. Лишь 3% готовы потратить от 700 тысяч до 1 миллиона рублей, а 2% — более миллиона рублей.

Среди самых желанных опций в автомобиле (включая те, которых пока нет, но о которых мечтают) россияне выделяют дистанционный запуск двигателя (28%), функцию трансформации машины в лодку для поездок по воде (22%) и функцию распознавания хозяина (22%).

Также в топ-10 опций мечты входят доводчик дверей (18%), опция полета (17%), автоматизированный паркинг (16%), автопилот (16%), система самостоятельной мойки автомобиля (14%), солнечная батарея (13%) и автоматическое изменение цвета (9%).

Некоторые опрошенные (4%) пофантазировали и выразили желание иметь вокруг автомобиля силовое поле, защищающее от столкновений, хотя ничего такого сегодня автоконцерны не предлагают.

А вот модные сейчас выдвижные ручки на автомобилях на деле могут оказаться небезопасной функцией. Эксперты оценили опыт эксплуатации и пришли к неутешительному выводу.