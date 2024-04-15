Эти автобренды признаны самыми надежными

Эксперты WhatCar провели анализ и составили список самых надежных автобрендов

Портал What Car составил ежегодный перечень самых надежных машин возрастом до пяти лет по итогам опроса пользователей. Список составлен на основе почти 22 тысяч ответов респондентов, которые позволили структурировать данные по 32 брендам и 178 моделям.

На первом месте списка Lexus, набравший 98,3% голосов, а самым беспроблемным авто назван гибридный кроссовер NX 450h+ выпуска 2014-2021 годов. Также высокую оценку получили обычный Lexus NX и субкомпактный UX.

На второй строчке – Toyota (97,4%) и Yaris 2011-2020 годов. Также положительно зарекомендовали себя более свежий Yaris Cross и Toyota RAV4.

На третьем месте Mini (97,2%), лидерство которому обеспечили Clubman производства от 2015 года, Mini Electric и Mini Convertible.

Suzuki получил 96,9% в рейтинге надежности What Car, а самыми надежными признаны такие модели, как Vitara, Swift и Ignis. На пятой строчке – Mitsubishi (96,2%) и Outlander PHEV.

Также в топ-10 вошли: Honda (95,9%), Hyundai (94,3%), Kia (93,8%), Volvo (93,7%) и Tesla (93,6%).

Последние три места у Vauxhall (Opel), Alfa Romeo и Cupra.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ­­WhatCar