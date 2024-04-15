#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Салон очень качественный, вид сохраняет долго
15 апреля
Надежный мотор, крепкий кузов, огромный багажник — отличный седан за 800 т.р.
Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать...
Никакого демпинга: Шольц призвал автопром Китая к честной конкуренции
15 апреля
Никакого демпинга: Шольц призвал автопром Китая к честной конкуренции
Канцлер ФРГ в ходе визита в Китай призвал к...
Прототип BMW X3
15 апреля
Анонс новейшего «немца» с богатыми опциями: первые фото
Компания BMW опубликовала снимки прототипов...

Эти автобренды признаны самыми надежными

Эксперты WhatCar провели анализ и составили список самых надежных автобрендов

Портал What Car составил ежегодный перечень самых надежных машин возрастом до пяти лет по итогам опроса пользователей. Список составлен на основе почти 22 тысяч ответов респондентов, которые позволили структурировать данные по 32 брендам и 178 моделям.

На первом месте списка Lexus, набравший 98,3% голосов, а самым беспроблемным авто назван гибридный кроссовер NX 450h+ выпуска 2014-2021 годов. Также высокую оценку получили обычный Lexus NX и субкомпактный UX.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

ГАЗель, в которой можно жить: что внутри? Сколько стоит?

На второй строчке – Toyota (97,4%) и Yaris 2011-2020 годов. Также положительно зарекомендовали себя более свежий Yaris Cross и Toyota RAV4.

На третьем месте Mini (97,2%), лидерство которому обеспечили Clubman производства от 2015 года, Mini Electric и Mini Convertible.

Suzuki получил 96,9% в рейтинге надежности What Car, а самыми надежными признаны такие модели, как Vitara, Swift и Ignis. На пятой строчке – Mitsubishi (96,2%) и Outlander PHEV.

Также в топ-10 вошли: Honda (95,9%), Hyundai (94,3%), Kia (93,8%), Volvo (93,7%) и Tesla (93,6%).

Последние три места у Vauxhall (Opel), Alfa Romeo и Cupra.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ­­WhatCar

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 2
15.04.2024
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0