Спрос на эту модель взлетел после падения цен
На фоне снижения цены модели Москвич 3 дилеры отмечают заметный рост спроса на эту машину, сообщил директор «Авилон Москвич» Дмитрий Макарычев. Сейчас производитель продолжает удерживать заданный уровень цены, что положительно влияет на продажи: контракты и выдачи выросли в несколько раз, пояснил он.
Сейчас больше всего пользуются спросом версии «Стандарт» и «Стандарт плюс».
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Версия «Комфорт» также популярна. Выбирают ее и те клиенты, кто изначально рассматривал к покупке базовые модификации автомобиля Москвич 3, пояснил Макарычев.
Ранее «Москвич» заявил о больших скидках на машины 2023 года производства, а также пересмотрел ценовую политику, предложив кроссовер Москвич 3 по более низким ценам.
Так, 1 655 000 рублей стоит версия «Комфорт» со 136-сильным турбомотором и МКП, 1 725 000 рублей стоит модель с вариатором. Цена «Комфорт Плюс» с аналогичными силовыми агрегатами – 1 665 000 и 1 735 000 рублей. Топовая комплектация «Комфорт» (только вариатор) доступна за 1 865 000 рублей.
Уточняется, что прежде за Москвич 3 просили от 2 200 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Российская газета»