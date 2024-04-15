Эта процедура обязательна для большинства китайских машин — объясняем пользу

Автоэксперт Бухарев объяснил, почему машинам из Китая требуется частый детейлинг

Китайские автомобили требуют более частого детейлинга из-за отличия качества отделки и материалов от европейских брендов. Таким мнением в беседе с Quto поделился автоэксперт Евгений Бухарев.

Детейлинг – это процесс глубокой очистки и полировки автомобиля, включающий мойку, удаление царапин и потертостей кузова, а также полировку. Речь идет о применении различных защитных покрытий, реставрации кожаного салона, ремонта и полировки стекол, тонировке и бронепленке на лобовое стекло, а также шумоизоляции.

Рассуждая об особенностях ухода за машинами из Китая, Бухарев объяснил, что слой лакокрасочного покрытия (ЛКП) на кузовах их моделей более мягкий, поэтому более подвержен повреждениям.

«"Европейцы" могут проехать 100 тысяч километров с минимальными повреждениями ЛКП, в то время как китайские автомобили могут получить "травмы" уже в первый месяц эксплуатации. Поэтому важно правильно и регулярно ухаживать за лакокрасочным покрытием китайских автомобилей», — подчеркнул собеседник издания.

К тому же у китайских авто специфическая геометрия и форма, и это может затруднять выполнение детейлинг-услуг. Дело в том, что для очистки сложных форм наружных деталей или полировки труднодоступных мест необходимо спецоборудование и определенный опыт, отмечает Бухарев.

Детейлинг способствует сохранению привлекательного внешнего вида авто и надолго защищает лакокрасочное покрытие от сколов, царапин, коррозии и ржавчины. При помощи глубокой чистки салона удаляются пятна и предотвращается дальнейшее повреждение поверхностей. Бухарев напоминает, что у китайских автомобилей при производстве используются бюджетные материалы отделки.

Чтобы сохранить ЛКП, применяются воски, керамика, антигравийные полиуретановые пленки — они создают эффективный защитный слой, предотвращающий появление микроцарапин и сколов.

«Важной частью ухода за китайской машиной является обработка пластика и резины, которые тускнеют под воздействием ультрафиолетовых лучей. Внимания заслуживают также стекла, фары и зеркала автомобиля, для очистки и защиты которых есть специальные стеклоочистительные средства и бронепленки», – объясняет эксперт.

В России инфраструктура для китайских автомобилей находится в процессе формирования, пока есть проблемы с их обслуживанием. С другой стороны, увеличивается количество автовладельцев, уделяющих внимание состоянию своих машин, и на этом фоне спрос на услугу детейлинга растет, констатирует Бухарев.

Что касается стоимости, то критерием ценообразования на этом рынке является классификатор, он основан на европейских стандартах детейлинга. В них заложены размер автомобиля и количество расходного материала. Очевидно, что регулярный комплексный уход за автомобилем из Китая будет надежной инвестицией в сохранение и улучшение его внешнего вида, подытожил эксперт.

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Источник: quto.ru