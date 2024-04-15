Эксперты объяснили, почему краткосрочные полисы ОСАГО в РФ пока не востребованы

РСА: краткосрочные полисы ОСАГО не пользуются популярностью у автовладельцев

В России по состоянию на 1 апреля 2024 года оформлено 2296 краткосрочных полисов ОСАГО. На фоне заключенных за год более 42 млн полисов ОСАГО доля краткосрочных полисов невелика. Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он подчеркивает, что чаще всего такие полисы оформляются на максимальный срок – три месяца. В РСА пока не наблюдают большого спроса на такие полисы со стороны служб такси, на этот сегмент приходится всего 3% договоров.

«Мы не видим ажиотажного спроса на краткосрочные ОСАГО, их заключается порядка 0,7% от общего количества полисов. Первоначально концепция предлагалась с целью страхования водителей такси, которые занимаются этой деятельностью в качестве подработки и не готовы приобретать дорогой годовой полис с целью использования "такси". Но сегодня в этом качестве краткосрочные полисы мало востребованы», – уточняет директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхование» Светлана Захарова.

Это связано, в том числе, с применением временной франшизы – договор вступает в силу не ранее следующего дня после покупки. Такое условие необходимо, чтобы ограничить случаи оформления ОСАГО после случившегося ДТП.

По словам вице-президента «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, «короткие» полисы мало востребованы у страхователей. За месяц с момента их появления в компании оформлено всего 244 таких договора. Это 0,16% от новых договоров обязательного страхования, или 0,04% всех проданных за месяц полисов ОСАГО.

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Источник: autostat.ru