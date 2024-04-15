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Можно купить вместо «китайца»: этот «японец» подешевел на 1 млн в России

Новый кроссовер Toyota Frontlander подешевел на 1 млн рублей в России

Кроссовер Toyota Frontlander заметно подешевел. В феврале эти машины продавались на одном из популярных сайтов объявлений минимум за 3 500 000 рублей, а сейчас их стартовая цена почти на 1 млн меньше — 2 550 000 рублей. Причина такого падения цены неизвестна. Так, мультибрендовый автосалон из Владивостока готов привезти эту машину под заказ за 2 550 000 рублей, и цена, исходя из объявления, приведена «со всеми расходами».

Toyota Frontlander
Toyota Frontlander
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ГАЗель, в которой можно жить: что внутри? Сколько стоит?

За такую сумму продается версия 2024 г. в., укомплектованная 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 171 л.с., вариатором и передним приводом. Такой же автомобиль, но другого цвета и подороже, имеется в наличии в Екатеринбурге. Местный частник продает автомобиль за 3 200 000 рублей и утверждает, что в цену уже входит не только коммерческий утильсбор, но и все документы, необходимые для постановки машины на учет.

Еще два бензиновых Frontlander продают дилеры в Красноярске и Уфе — там за них хотят выручить 3 599 000 и 3 649 000 рублей соответственно. А гибридный вариант (196 л.с.) стоит дороже всего — 4 167 322 рубля, и приобрести его можно только под заказ.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

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Источник: ­­«Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / ArthurHidden | Toyotafreepik / ArthurHidden | Toyota
Количество просмотров 1
15.04.2024
Фото:freepik / ArthurHidden | Toyotafreepik / ArthurHidden | Toyota
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