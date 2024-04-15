383 л.с., длина 4680 мм: китайский бренд анонсировал премьеру новинки
Автопроизводитель Haval на предстоящем автосалоне в Пекине 25 апреля представит обновленный внедорожник Raptor. Перед дебютом бренд опубликовал официальные изображения модели.
На новых фото практически не видно отличий от прошлогодней машины. Решетка радиатора с горизонтальными планками, фары и задние фонари не изменились. Но машина получит новый серый цвет кузова и новое исполнение салона – с белыми кожаными креслами и такими же дверными картами. Остальные изменения будут раскрыты в ходе презентации.
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Длина Raptor равна 4680 мм при колесной базе 2738 мм. Углы въезда и съезда равны 24 и 30 градусов соответственно. Модель может преодолевать броды глубиной до 560 мм. До обновления машина оснащалась гибридной силовой установкой на базе двигателя объемом 1,5 литра. Общая мощность составляет 378 л. с. или 383 л. с (750 Нм) в зависимости от модификации.
На электротяге машина может проехать максимум 145 км. О том, изменится ли техническое оснащение машины, неизвестно.
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Источник: ITHome