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Интерьер Haval Raptor 2024
15 апреля
383 л.с., длина 4680 мм: китайский бренд анонсировал премьеру новинки
В Пекине состоялся анонс нового Haval Raptor...
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383 л.с., длина 4680 мм: китайский бренд анонсировал премьеру новинки

В Пекине состоялся анонс нового Haval Raptor 2024

Автопроизводитель Haval на предстоящем автосалоне в Пекине 25 апреля представит обновленный внедорожник Raptor. Перед дебютом бренд опубликовал официальные изображения модели.

Haval Raptor 2024
Haval Raptor 2024

На новых фото практически не видно отличий от прошлогодней машины. Решетка радиатора с горизонтальными планками, фары и задние фонари не изменились. Но машина получит новый серый цвет кузова и новое исполнение салона с белыми кожаными креслами и такими же дверными картами. Остальные изменения будут раскрыты в ходе презентации.

Интерьер Haval Raptor 2024
Интерьер Haval Raptor 2024

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Длина Raptor равна 4680 мм при колесной базе 2738 мм. Углы въезда и съезда равны 24 и 30 градусов соответственно. Модель может преодолевать броды глубиной до 560 мм. До обновления машина оснащалась гибридной силовой установкой на базе двигателя объемом 1,5 литра. Общая мощность составляет 378 л. с. или 383 л. с (750 Нм) в зависимости от модификации.

На электротяге машина может проехать максимум 145 км. О том, изменится ли техническое оснащение машины, неизвестно.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ITHome

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 2
15.04.2024
Фото:ITHome
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