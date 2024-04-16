Реактивный двигатель от самолета + самодельная рама = сумасшедший гоночный снаряд

Раскрыты технические подробности о джет-каре – дрэгстере с реактивным двигателем

23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится масштабный автомобильный фестиваль «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Главным событием мероприятия будет дрэг-рейсинг. На классической дистанции в 402,3 метра сразятся лучшие гонщики страны. Вашему вниманию – яркие машины: дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили. Правила просты: нужно первым пересечь финишную линию!

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Говоря о предстоящем событии, мы просто обязаны упомянуть его участников. Начать стоит, пожалуй, с самого экстраординарного и дикого проекта – джет-кара 100-Як. Поговорить стоит как о самом проекте, так и о его создателе.

Джет-кар 100-Як

Пилот джет-кара – Лев Гаряев или, как он себя сам называет, Лёва из мотоклуба «Падонки». Абсолютный чемпион фестивалей скорости на льду «Байкальская миля», участник соревнований по дрэг-рейсингу. Пришел в эту разновидность автоспорта из шоссейно-кольцевого мотоспорта. Правда, соревновательный дрэговый мотоцикл у него был необычный. Речь идет об уни-мото, или мотоцикле на одном колесе.

Как и дрэг-рейсинг, гонки на одноколесных машинах пришли к нам из Америки, где их еще называют «гонками на мотоциклах с помойки». Стремление к совершенству подтолкнуло гонщика-экспериментатора к установке на свой аппарат двух небольших реактивных двигателей – турбостартеров ТС-21. С тех пор это чудо техники стали именовать не иначе, как «Змей Горыныч», поскольку при запуске из его сопел вырывались факелы пламени. Результат не заставил себя долго ждать. «Горынычу» покорился мировой рекорд в своем классе.

Джет-кар 100-Як

Сидя с единомышленниками за чашкой чая, Лев наткнулся на объявление о продаже… реактивного двигателя от Як-40. Наутро друзья, как многие могли бы подумать, не отказались от дерзкого плана, рожденного в состоянии вечерней эйфории. Началось создание нового чуда техники, которое чуть позже получило почти официальное название «100-Як». Дело в том, что первой базой для самолетной турбины стала модель Audi 100, к которой, естественно, прибавилось название знаменитого КБ.

Скоро стало понятно, что двигатель от Яка разберет на молекулы практически любой легковой автомобиль. Необходимо было создавать оригинальную платформу, способную выдержать невероятные для автомобиля нагрузки. Так на свет появилось нечто. Раму изготовили сами, переднюю подвеску взяли от Соболя. Заднюю балку – от Volkswagen Passat.

Первая серьезная проверка реактивного монстра состоялась в 2022 году на «Байкальской миле». Достаточно сказать, что 100-Як победил в «абсолюте», разогнавшись до 284 км/ч. Предыдущий рекорд был на 22 км/ч меньше.

Несмотря на прекрасный результат, Льву стало понятно, что изрядно потрудившийся в свое время двигатель АИ-25 от Яка, мягко говоря, «устал». Его заменили на агрегат следующего поколения, но того же семейства – АИ-25ТЛ, который на средних оборотах выдает примерно на 30% больше мощности. При этом 100-Як-2 стал существенно безопаснее (до соответствия требованиям РАФ и FIA были доведены все системы безопасности). «Байкальская миля» прошлого года опять стала победной, однако Льву и его ручному монстру не удалось превзойти рекордную скорость в 284 км/ч. Начались работы по облегчению конструкции и, как ни странно, усилению тормозов. Оказывается, чтобы хорошенько «раздуться», джет-кар должен стоять на месте как вкопанный.

Джет-кар 100-Як

Ждем уже ставший легендарным болид на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Специалисты считают, что эта необычная спортивная машина, которая, кстати, вовсе не является дрэгстером, сможет разогнаться до более 300 км/ч. В прошлом году «Быковскую» дистанцию в 402,3 метра 100-Як-2 обычно преодолевал за 9,4 секунды примерно при 70% мощности двигателя. Лев Гаряев уверен, что цифра 9 ему покорится. Поживем – увидим. Осталось дождаться 23 июня. Приезжайте на RDRC. Будет круто!

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

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