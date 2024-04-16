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На УАЗе нарастили выпуск продукции на 65,8%

УАЗ получит более 5,5 млрд рублей инвестиций на развитие

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) выпустил свыше 5,2 тыс. автомобилей по итогам первых двух месяцев 2024 года. Этот показатель на 65,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные обнародовала пресс-служба Ульяновской области.

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«Индекс промышленного производства за январь-февраль в регионе достиг 124,6%, в обрабатывающей промышленности – 130,6%. Одним из локомотивов роста является преобладающий в регионе сектор автомобилестроения. Только за два месяца в отрасли зафиксирован полуторакратный рост объема производства. Конечно, значительный вклад в это внес наш знаменитый Ульяновский автомобильный завод», – цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства региона Марину Алексееву.

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Отечественный производитель поставил перед собой планы по наращиванию производства автомобилей и реализации других проектов. Компания «Соллерс» в ближайшие два года инвестирует более 5,5 млрд рублей в развитие индустриальной площадки УАЗ.

Напомним, ранее стало известно, что Ульяновский автозавод возобновляет производство и продажи экспедиционных версий моделей СГР и Хантер. Модели получили дополнительное внедорожное оборудование, в настоящее время они доступны для заказа. Стоимость УАЗа СГР и Хантера в версии «Экспедиция» составляет 1,690 млн и 1,785 млн рублей соответственно.

Источник: Правительство Ульяновской области

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Дмитрий Сандимиров / ТАСС
Количество просмотров 1
16.04.2024
Фото:Дмитрий Сандимиров / ТАСС
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