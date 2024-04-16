Для путешествий семьей и не только: старт продаж 7-местного кроссовера в конце года

Эксперты назвали конкурентов и примерные цены нового кроссовера Москвич 8

Новый кроссовер Москвич 8 будет продаваться на рынке дешевле своих конкурентов. Благодаря выгодной ценовой политике его продажи в первый год могут достичь 3,5-4 тыс. экземпляров. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» выразили эксперты автоотрасли.

Напомним, Москвич 8 встанет на конвейер в 2024 году, он будет самой большой и дорогой моделью в линейке отечественного бренда. С учетом новой ценовой политики завода «Москвич» новинка должна быть доступнее китайских конкурентов.

Независимый консультант индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев считает, что цены на Москвич 8 будут варьироваться от 2,6 до 3,2 млн рублей (реальные цены с учетом предложения дилеров за трейд-ин и скидку при покупке в кредит). При таком выгодном предложении в первый год продажи могут достичь 3,5-4 тыс. машин.

По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, Москвич 8 будет дешевле своих основных конкурентов – Chery Tiggo 8 Pro и Geely Okavango.

«Целевая аудитория нового кроссовера марки "Москвич" достаточно обширная, так как он подойдет как для каждодневного передвижения по городу, и для путешествий всей семьей. С учетом того, что Москвич 8 будет семиместным, то он станет оптимальным вариантом для многодетных семей», – отмечает эксперт.

Модель представляет собой полноразмерный кроссовер, это переименованная версия JAC Sehol X8 Plus. Старт производства и продаж новинки запланирован на конец 2024 года. Габариты семиместного кроссовера: 4824х1870х1756 мм, размер колесной базы – 2830 мм. Под капотом будет стоять бензиновый двигатель GDI объемом 1,5 л мощностью 174 л.с., в паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

JAC Sehol X8 Plus

Внешне новинку отличает массивная решетка радиатора, интегрированная со светодиодной оптикой, а также характерная задняя линия светодиодной оптики вдоль всего багажника. В салоне – эргономичные сиденья, цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, есть система камер кругового обзора, подключение к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

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Источник: rg.ru