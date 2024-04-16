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В России создали особые условия для производителей гибридных автомобилей

Мишустин: Производители гибридных авто получат помощь государства в рамках СПИК

Отечественные производители гибридных автомобилей могут заключать с государством инвестиционные контракты на особых специальных условиях (СПИК 2.0). Соответствующее распоряжение 14 апреля 2024 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение кабмина призвано поддерживать и развивать технологии производства гибридных автомобилей, говорится в сообщении. Документ опубликован на сайте правительства.

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«В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции», – говорится в пояснительной записке к распоряжению.

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При заключении такого контракта инвестор обязуется реализовать инвестпроект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции в РФ.

Государство, в свою очередь, гарантирует инвестору «выгодные, понятные и неизменные условия для вложений», включая налоговые льготы. Контракты заключаются сроком до 15 лет. Если сумма инвестиций превысит 50 млрд рублей, период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Источник: Правительство РФ

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
16.04.2024
Фото:Unsplash
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