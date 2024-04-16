В России создали особые условия для производителей гибридных автомобилей
Отечественные производители гибридных автомобилей могут заключать с государством инвестиционные контракты на особых специальных условиях (СПИК 2.0). Соответствующее распоряжение 14 апреля 2024 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Решение кабмина призвано поддерживать и развивать технологии производства гибридных автомобилей, говорится в сообщении. Документ опубликован на сайте правительства.
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«В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции», – говорится в пояснительной записке к распоряжению.
При заключении такого контракта инвестор обязуется реализовать инвестпроект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции в РФ.
Государство, в свою очередь, гарантирует инвестору «выгодные, понятные и неизменные условия для вложений», включая налоговые льготы. Контракты заключаются сроком до 15 лет. Если сумма инвестиций превысит 50 млрд рублей, период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.
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Источник: Правительство РФ