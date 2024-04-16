В России создали особые условия для производителей гибридных автомобилей

Мишустин: Производители гибридных авто получат помощь государства в рамках СПИК

Отечественные производители гибридных автомобилей могут заключать с государством инвестиционные контракты на особых специальных условиях (СПИК 2.0). Соответствующее распоряжение 14 апреля 2024 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение кабмина призвано поддерживать и развивать технологии производства гибридных автомобилей, говорится в сообщении. Документ опубликован на сайте правительства.

«В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции», – говорится в пояснительной записке к распоряжению.

При заключении такого контракта инвестор обязуется реализовать инвестпроект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции в РФ.

Государство, в свою очередь, гарантирует инвестору «выгодные, понятные и неизменные условия для вложений», включая налоговые льготы. Контракты заключаются сроком до 15 лет. Если сумма инвестиций превысит 50 млрд рублей, период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Правительство РФ