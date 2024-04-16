«Спорный» штраф: прежде чем его оплатить — обратитесь за консультацией к юристу

Адвокат объяснил, в каких случаях стоянка на «островке» может быть оправданной

Сотрудники ГИБДД Москвы начали штрафовать автовладельцев по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. За что могут наказать и как оспорить штраф, агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Недавно в Москве появилась фотовидеофиксация нарушения пунктов 12.4, 12.5 ПДД в части запрета остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.

«Столичные видеокамеры добавили в свой актив состав правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.19 Кодекса об административных нарушениях РФ. За стоянку на островках предусмотрен штраф в размере 2500 рублей», – уточняет юрист.

Соблюдение автовладельцами ПДД обеспечивает безопасность на дорогах для всех участников движения. При этом остановкой и стоянкой определено «преднамеренное прекращение движения транспортного средства». Но бывают также случаи вынужденной остановки, например, из-за поломки машины, плохого самочувствия водителя или отсутствие возможности объехать препятствие.

Миронов рассказал, что в его практике были случаи, когда очень сложно было определить степень преднамеренности действий водителя. Другими словами, степень определения наличия или отсутствия состава административного правонарушения тоже трудно определить.

«Любая ситуация, даже зафиксированная средствами объективного контроля, в реальной жизни может оказаться неоднозначной и спорной», – констатирует юрист.

Прежде чем платить штраф, Миронов рекомендует получить консультацию у адвоката, специализирующегося на делах, связанных с нарушениями ПДД. Может быть, автовладельцу удастся защитить не только свои права, но и других водителей, попавших в аналогичную ситуацию, резюмировал адвокат.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: 1prime.ru