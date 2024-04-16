Рынок машин с пробегом вырос в России: называем лидеров продаж

«Автостат» провел анализ и сообщил о росте продаж б/у автомобилей в РФ в марте

В марте текущего года россияне купили 502,1 тыс. легковых машин с пробегом, что на 25,7% больше, чем в феврале, и на 0,9% больше, чем в марте прошлого года.

Лидером среди брендов на вторичном рынке РФ остается Lada, в марте было продано 123,1 тыс. машин. На втором месте – Toyota с показателем 51,9 тыс. реализованных машин. На третьей и четвертой строчках расположились Kia и Hyundai (29,4 тыс. и 28 тыс. ед. соответственно), а замкнул лидирующую пятерку Nissan (продано в марте 23,7 тыс. единиц). Самой популярной моделью среди б/у легковых машин в марте уже второй месяц кряду стал отечественный седан Lada 2107 (продано 11,5 тыс. единиц).

За ним следует хэтчбек Lada 2114 Самара-2 (10,8 тыс. ед.), ниже находятся корейские бестселлеры Kia Rio (10,3 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (10 тыс. шт.). Также в топ-5 вошел Ford Focus (9,1 тыс. единиц).

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: аналитическое агентство «Автостат»