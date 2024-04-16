Автомобили этих восьми марок резко подешевели в России

В РФ в апреле 2024 года подешевели машины 8 марок

В апреле на отечественном авторынке подешевели машины восьми брендов. Так, цены снизились на две модели Omoda: кроссовер C5 и седан S5. В комплектациях 2024 года производства они стали дешевле на 205-303 тыс. рублей (6,7-11,3%).

Подешевел электрокар Ora 03 с ретродизайном. Цена на базовую версию Premium снизилась на 400 тыс. рублей (10,3%), топовая GT упала в цене на 300 тысяч (7,5%).

Стали доступнее и четыре модели Chery. Седан Arrizo 8, рестайлинговые кроссоверы Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 8 и Tiggo 7 Pro Max подешевели на 120-460 тыс. рублей (3,9-13,5%).

Снизилась цена и на Geely Coolray. Комплектации 2024 года получили «специальную выгоду» – минус 100 тыс. рублей от обычной цены.

Geely Coolray

BAIC дает прямые скидки 150-250 тыс. рублей (6,8-9,1%) для седана U5 Plus, кроссоверов X3, X55 и X7 в комплектациях 2023 г. в.

Китайский Livan X3 Pro в новой базовой комплектации Comfort, а также в версии Luxury подешевел на 330 тыс. рублей.

Бренд Voyah рекордно снизил цены на гибридный кроссовер Free в версиях EVR и EVR Long Range – машины стали дешевле на 2,49 млн рублей (29,3-31,2%).

При этом подорожали пять моделей Changan – на 30-50 тыс. рублей (0,7-1,5%). Кроссоверы Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 Pro 2023 г. в. подорожали на 60-150 тыс. рублей (2,4-5,6%). Кроссовер GAC GS8 второго поколения 98 стал дороже примерно на 100 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.

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Источник: «Автоновости дня»