В Саратове водитель давил людей во время массовой драки: что известно
Водителя, пытавшегося задавить участников массовой драки на проспекте Столыпина, задержали по подозрению в покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По информации следователей, злоумышленнику 24 года. 14 апреля он участвовал в конфликте между двумя группами молодых людей. Подозреваемый, находясь за рулем автомобиля Lada Priora, «совершил наезд на участников противодействующей стороны, однако последние смогли уклониться».
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Меру пресечения задержанному определит суд. Силовики также изъяли и осмотрели машину водителя.
В управлении СК РФ по региону пояснили, что и. о. руководителя Дмитрий Костин выслушал доклады следственной группы и поручил подчиненным продолжить установление обстоятельств преступления и причин массовой драки.
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Источник: Telegram-канал пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по региону