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В Саратове водитель давил людей во время массовой драки: что известно

В Саратове задержан 24-летний водитель Lada, давивший участников массовой драки

Водителя, пытавшегося задавить участников массовой драки на проспекте Столыпина, задержали по подозрению в покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По информации следователей, злоумышленнику 24 года. 14 апреля он участвовал в конфликте между двумя группами молодых людей. Подозреваемый, находясь за рулем автомобиля Lada Priora, «совершил наезд на участников противодействующей стороны, однако последние смогли уклониться».

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Меру пресечения задержанному определит суд. Силовики также изъяли и осмотрели машину водителя.

В управлении СК РФ по региону пояснили, что и. о. руководителя Дмитрий Костин выслушал доклады следственной группы и поручил подчиненным продолжить установление обстоятельств преступления и причин массовой драки.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.

Источник: Telegram-канал пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по региону

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
16.04.2024
Фото:Depositphotos
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