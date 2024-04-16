В Саратове водитель давил людей во время массовой драки: что известно

В Саратове задержан 24-летний водитель Lada, давивший участников массовой драки

Водителя, пытавшегося задавить участников массовой драки на проспекте Столыпина, задержали по подозрению в покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По информации следователей, злоумышленнику 24 года. 14 апреля он участвовал в конфликте между двумя группами молодых людей. Подозреваемый, находясь за рулем автомобиля Lada Priora, «совершил наезд на участников противодействующей стороны, однако последние смогли уклониться».

Меру пресечения задержанному определит суд. Силовики также изъяли и осмотрели машину водителя.

В управлении СК РФ по региону пояснили, что и. о. руководителя Дмитрий Костин выслушал доклады следственной группы и поручил подчиненным продолжить установление обстоятельств преступления и причин массовой драки.

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Источник: Telegram-канал пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по региону