Корейский бренд до конца года представит две новинки — видео уже в Сети

Новые автомобили Hyundai были замечены на трассах во время тестов

В Сети появились видео новых электромобилей Hyundai во время тестов на трассах в США. Ожидается, что премьера новинок состоится уже в этом году.

После модели Ioniq 5, появившейся недавно, южнокорейский бренд расширит ее линейку версией XRT. Новинка представляет собой трехрядный внедорожник, который, скорее всего, не будет называться Ioniq 7, как предполагалось изначально.

Комплектация XRT на электромобиле используется впервые, но эта версия уже была применена при создании пикапа Santa Cruz, компактного кроссовера Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe и Hyundai Palisade.

Отмечается, что обновления, в основном, коснутся внешнего вида, новых колес и шин. Что касается подвески и других модернизаций в техническом плане, то их, скорее всего, не будет. Дебют Ioniq 5 должен состояться в 2025 модельном году вместе с уже доступной высокопроизводительной моделью N.

Не исключено, что версия для американского рынка получит обновления, которые были в глобальной модели. Hyundai изменил бамперы и решетку радиатора, а также добавил задний дворник и еще некоторые кнопки внутри.

Вторая модель – Ioniq 9, который, в сущности, будет эквивалентом Kia EV9. В пользу шестиместного Hyundai говорит Concept Seven, представленный в ноябре 2021 года, он стал «предварительной» моделью самого большого электромобиля бренда на сегодняшний день.

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Источник: carsweek.ru