Эти проблемы ждут вас, если вовремя не менять масло в коробке передач

Эксперт Евтеев назвал проблемы, к которым приводит старое масло в трансмиссии

Если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще не делать этого, автовладелец может столкнуться с рядом проблем, например повышенным расходом бензина или даже поломкой агрегата, сообщил директор по развитию автосервиса и детейлинг-центра международной сети Fit Service Евгений Евтеев.

Ухудшится качество езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях, появятся рывки, пробуксовки, снизится динамика, пояснил специалист. Что касается МКП, то вырастет расход топлива, при непрогретых моторе и коробке будет ощущаться тугое включение передач.

Также эксперт заметил, что при любом типе трансмиссии на ходу, вероятнее всего, появятся неприятный гул и вибрации. В итоге, если даже после первых признаков неисправности не поменять масло, агрегат может выйти из строя полностью.

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Источник: «Газета.Ru»