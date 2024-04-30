Продается респектабельный гроб на колесиках

В США выставили на продажу автомобиль-драгстер в форме гроба

«Колесики» вызывают трепет сами по себе – вполне обычные 15" покрышки спереди дополнены монструозными сликами сзади. Схема вполне обычная для американских гоночных драгстеров, и это не случайно: машина создана по мотивам автомобиля-гроба Drag-U-La из сериала «The Munsters» 1965 года, конкурировавшего в ту пору с известной «Семейкой Адамсов». Официально это называется Dragster-Style Custom Casket Car, и вы удивитесь, но ныне в кастомайзинге такие гробы-драгстеры – целое направление.

Dragster-Style Custom Casket Car

В основе – стальная коробчатая рама, передняя подвеска – на поперечной рессоре, задняя – отсутствует. Пикантной особенностью компоновки является расположение главной передачи заднего моста между ног водителя. Все это величие приводит в действие классический Chevrolet V8 small block (литраж не уточняется, но самый распространенный – 5,7 л) в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач GM TH350. Какие-то тормоза есть, если уж вам так надо.

Dragster-Style Custom Casket Car

Венчает конструкцию... ну вы поняли, деревянный… ан нет, стекловолоконный, но очень респектабельный «макинтош». К автомобилю прилагается коллекция трофеев, выигранных автомобилем на различных мероприятиях. На раме есть даже бирка с VIN-номером, формально это Ford Pickup 1928 года, но зарегистрировать его как автомобиль уже не получится. Да и надо ли?

Dragster-Style Custom Casket Car

Неделю назад цена на этот, не побоимся этого слова, идеальный гроб на онлайн-аукционе Bring a Trailer составляла 11 500 долларов, но за день до завершения торгов, после публикации на нескольких крупных американских ресурсах, взлетела до 20 тысяч. Повезло же кому-то, асфальт ему пухом...

И да, рекомендуем глянуть видео. С 3:50 начинается тест-драйв по улицам. Ведущий в кадре радует: приготовьтесь к панчам вроде «вы чувствуете себя ровно так, как должны, направляясь в могилу» и «на ходу очень мягко... если вы мертвы».

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Источник: The Drive