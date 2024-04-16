В РФ привезли семейные компактвэны с надежным мотором по цене от 2,5 млн рублей

В России появились компактвэны Mitsubishi Xpander стоимостью от 2,55 млн рублей

Компактвэн Mitsubishi Xpander продолжают ввозить в Россию частники. Зачастую эти авто поступают в РФ по «серым» альтернативным схемам. В 2,55 млн рублей новый семиместный Xpander 2023 г. в. оценил частный продавец из Самары.

Комплектация не уточняется, но у таких компактвэнов обычно есть кондиционер, камера заднего вида, 16-дюймовые литые диски, круиз-контроль, мультируль, штатная мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, Bluetooth и шестью аудиодинамиками, бортовой компьютер и третий ряд сидений, который вместе со вторым в случае необходимости можно легко сложить в пол, увеличив багажник.

Mitsubishi Xpander

В Тюмени за такую же машину просят 2 700 000 рублей. Продавец сообщил, что в эту цену входят оплаченный утильсбор, электронный ПТС, нештатные коврики «Эво» в салон и комплект зимней резины.

Мотор и трансмиссия у всех предлагаемых Mitsubishi Xpander одинаковые: простой 1,5-литровый атмосферник мощностью 105 л.с. с цепным ГРМ и классическая 4-ступенчатая АКП. Привод – только передний.

Mitsubishi Xpander

Ранее «За рулем» сообщал, что один из популярных кроссоверов подешевел на 2,5 млн в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автоновости дня»