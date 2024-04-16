Поставили летние шины? Проверьте это, чтобы машина не «захромала»!

Эксперт «За рулем»: чем может быть опасно центровочное кольцо на колесном диске

Если вы меняете колеса самостоятельно, вам очень пригодится новая статья экспертов «За рулем» Алексея Ревина и Михаила Колодочкина – она рассказывает о том, что следует проверить в автомобиле при «переобувке». В частности, речь шла о... центровочных кольцах на дисках колес.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– При установке летних колес этом вспомните, используются ли у вас на летних или зимних дисках центровочные кольца. Не установить их – еще полбеды, а вот закрепить колесо на оставшееся с зимних колес кольцо, когда оно летним не нужно – смертельно опасно. Крепеж-то притянет диск к ступице, но соединение разболтается, и вы можете «охрометь». Ненужные центровочные кольца следует удалить.

Центровочное кольцо на колесном диске

Но это – только малая часть того, на что следует обратить внимание при смене колес, чтобы ваши летние поездки оставались комфортными и безопасными. Читайте в новой статье «За рулем»!