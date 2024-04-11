Меняете шины на летние? Вот что надо сделать обязательно

Эксперты «За рулем» рассказали, что можно проверить в авто совершенно бесплатно

Сезонная смена шин – неизбежная процедура, требующая определенных затрат времени. Многие «переобуваются» самостоятельно: в очереди стоять неохота, да и деньги целее будут. Еще одним плюсом может стать экспресс-ревизия состояния тех узлов машины, которые открываются взору при снятых колесах. Такой возможностью грех не воспользоваться.

Самая дорогая деталь

Речь, конечно, о кузове. Прежде чем орудовать домкратом, убедитесь в том, что порог машины и поддомкратники не подъедены коррозией.

Тревожным звоночком может послужить похрустывание, сопровождающее отрыв колеса от земли. В такой ситуации лучше прекратить подъем и поискать подходящую доску, которая поможет снизить давление пятки домкрата на гнилой кузов.

Оценивая наличие ржавчины, нужно осмотреть пространство внутри открывшихся взору колесных арок. Особенно важно осмотреть лонжероны и части подрамника , отвечающие за надежность передней части кузова.

Перед поддомкрачиванием проверяем пороги: не проржавели ли они? Зоны особого риска – те, что подвергаются пескоструйке из-под колес.

Крутим и покачиваем

Вывешенное колесо, не имеющее привода, после толчка должно совершить несколько оборотов, не издавая посторонних звуков. Допускается разве что шелест, издаваемый тормозными колодками, слегка касающимися дисков. А вот гул или тем более хруст – это жалоба изношенного подшипника, который просит прислать ему замену. Игнорировать такие «просьбы» нельзя – колесо может и заклинить.

А если колесо не хочет нормально вращаться? Скорее всего, виноваты поршни в тормозных цилиндрах, утратившие былую подвижность. Возможно также подклинивание направляющих суппортов или колодок. Опять-таки, симптомы опасные: расход топлива однозначно вырастет, а перегретые ­тормоза могут и отказать.

Особое внимание – деталям рулевого механизма и привода колес.

Ведущие колеса проверить сложнее: легкого вращения здесь быть и не должно. Но в любом случае оно должно происходить без резких толчков, говорящих о том, что ШРУС износился.

Затем переходим к покачиванию колеса как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. На задних колесах это поможет распознать состояние подшипников и сайлентблоков рычагов подвески. На управляемых колесах покачивание в горизонтальной плоскости выявит люфты в деталях рулевого механизма. Тот же прием в вертикальной плоскости даст информацию о состоянии шаровых опор.

После снятия колеса

Проверяем состояние тормозных колодок и дисков – походят ли они еще хотя бы полгода? Проверяем, сохранил ли подвижность суппорт – он должен иметь возможность слегка покачиваться на тормозном диске. Выискиваем течи тормозной жидкости.

Смотрим, не потрескались ли тормозные шланги. Оцениваем состояние всех резиновых пыльников: ШРУСов, направляющих пальцев суппорта, шаровых опор, стоек стабилизатора поперечной устойчивости и наконечников ­рулевых тяг.

Проверьте тормозные диски, колодки, шланги.

Проверяем целостность гофрированного чехла на рулевом механизме. Смотрим, не подтекают ли технические жидкости из двигателя и коробки. Требования простые: вся колесная ниша обязана быть сухой.

Кстати, а хорошо ли установлены пластиковые подкрылки? Если они оторвутся на ходу, будет очень неприятно – и не только вам, но и другим участникам движения.

Поехали?

Устанавливаем летние колеса. При этом вспомните, используются ли у вас на летних или зимних дисках центровочные кольца. Не установить их – еще полбеды, а вот закрепить колесо на оставшееся с зимних колес кольцо, когда оно летним не нужно – смертельно опасно . Крепеж-то притянет диск к ступице, но соединение разболтается, и вы можете «охрометь».

Удалите ненужные центровочные кольца.

После опускания машины момент затяжки болтов или гаек фиксируем динамометрическим ключом. Проверяем давление в шинах.

Счастливого пути!

Всё, что нужно знать про давление в шинах, вы найдете в этой публикации.