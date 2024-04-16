Самые популярные машины с пробегом до 1,5 млн рублей: топ-10
Аналитики сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали совершенные за первый квартал текущего года покупки машин на платформе и рассказали, какие б/у машины стоимостью до 1,5 млн рублей оказались самыми востребованными у россиян.
Специалисты уточнили, что на покупки автомобилей этой категории пришелся 71% всех совершенных сделок с подержанными машинами на платформе «СберАвто» за указанный период. В топ-10 самых популярных моделей дешевле 1,5 млн рублей вошли Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo, Kia Rio, Lada Vesta, Lada Niva, Opel Astra, Skoda Octavia и Lada 4×4.
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Чаще всего в этом ценовом сегменте автомобилисты выбирают подержанные Lada (13% всех продаж авто с пробегом стоимостью до 1,5 млн рублей в текущем году), а именно модели Granta, Vesta и Niva 4×4.
На втором по популярности месте находится марка Kia с 7% продаж и бестселлерами в лице Rio, Sportage и Ceed, а на третьем месте с такой же долей продаж расположился Hyundai (7%; Solaris, Creta и Tucson). В пятерке самых популярных моделей до 1,5 млн рублей также оказались машины бренда Volkswagen (7%; Polo, Tiguan и Passat) и Toyota (6%; Camry, Corolla и Land Cruiser).
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.
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Источник: «Автоновости дня»