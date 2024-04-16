Этот проверенный и надежный седан теперь дешевле «китайцев»

Бюджетный Kia K3 из Китая подешевел в РФ до 2,15 млн рублей

Известный в России седан Kia Cerato китайского производства вновь подешевел. Если в конце января новые модели продавались на одном из популярных сайтов объявлений от 2 243 000 рублей, то к середине апреля их можно купить уже от 2 155 000 рублей.

Kia K3

За такую сумму с учетом доставки, растаможки и прочих сопутствующих расходов новый K3 можно заказать в одном из салонов Владивостока, предлагающем привезти из КНР версию со 140-сильным турбированным двигателем объемом 1,4 литра и 7-ступенчатым роботом.

Интерьер Kia K3

Автомобиль предлагается в богатой комплектации Premium Luxury, включающей в себя кожаный салон, мультимедийную систему, современную полуцифровую приборную панель, мультируль, 17-дюймовые литые диски.

Вариант с атмосферником – 1,5-литровым 116-сильным двигателем и вариатором – обойдется дороже. За него частник из Томска просит от 2 580 000 рублей, но автомобиль уже не придется ждать. В Москве такая же модель стоит 2 800 000 рублей.

Интерьер Kia K3

Тем не менее, если взять за основу именно стартовый ценник импортных Kia K3, то сравнимые по классу «китайцы» будут дороже. Так, Changan Eado Plus, официально поставляемый в РФ из Китая, стоит от 2 329 900 рублей, а JAC A5 Plus в облике Москвича 6 продается от 2 336 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.

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Источник: «Автоновости дня»