Этот проверенный и надежный седан теперь дешевле «китайцев»
Известный в России седан Kia Cerato китайского производства вновь подешевел. Если в конце января новые модели продавались на одном из популярных сайтов объявлений от 2 243 000 рублей, то к середине апреля их можно купить уже от 2 155 000 рублей.
За такую сумму с учетом доставки, растаможки и прочих сопутствующих расходов новый K3 можно заказать в одном из салонов Владивостока, предлагающем привезти из КНР версию со 140-сильным турбированным двигателем объемом 1,4 литра и 7-ступенчатым роботом.
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Автомобиль предлагается в богатой комплектации Premium Luxury, включающей в себя кожаный салон, мультимедийную систему, современную полуцифровую приборную панель, мультируль, 17-дюймовые литые диски.
Вариант с атмосферником – 1,5-литровым 116-сильным двигателем и вариатором – обойдется дороже. За него частник из Томска просит от 2 580 000 рублей, но автомобиль уже не придется ждать. В Москве такая же модель стоит 2 800 000 рублей.
Тем не менее, если взять за основу именно стартовый ценник импортных Kia K3, то сравнимые по классу «китайцы» будут дороже. Так, Changan Eado Plus, официально поставляемый в РФ из Китая, стоит от 2 329 900 рублей, а JAC A5 Plus в облике Москвича 6 продается от 2 336 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Kia Cerato (3)
внешний вид
умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг
из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник