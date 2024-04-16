Продажи отдельных китайских производителей превышают продажи АВТОВАЗа

Соколов: Китайцы «выдавливают» АВТОВАЗ в низкомаржинальный сегмент

Китайские автопроизводители, предлагая российским потребителям большой дисконт, толкают АВТОВАЗ в низкодоходный сегмент, заявил журналистам глава компании Максим Соколов. Он считает, что китайцы работают в более маржинальном сегменте рынка, то есть меньшим количеством машин они собирают больше прибыли. Российский концерн «выдавливают» в низкомаржинальный сегмент, где разработок, инноваций меньше, «потому что его надо дешевле продавать», сообщил глава АВТОВАЗа.

«У нас хотя бы Vesta была хорошим, высокомаржинальным продуктом, и технологичным, – сейчас (китайские конкуренты. – Прим. ред.) начинают пробивать Vesta этой скидкой 900 тысяч рублей и, заходя в ее сегмент от 1,5 до 2 млн рублей, начинают оттуда выдавливать», – заметил Соколов.

На этом фоне в прошлом году доля выручки АВТОВАЗа составила около 10,8% в общем денежном объеме рынка новых машин в РФ, а в первом квартале 2024 года составила менее 10%, и эта тенденция – пугающая, заявил глава АВТОВАЗа.

«И хотя в количественном выражении у нас около 30%, денежная доля продолжает сокращаться», – заметил он.

Также Соколов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщил, что объемы продаж «отдельных китайских производителей» в денежном выражении уже превышают показатели АВТОВАЗа.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.

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Источник: Interfax