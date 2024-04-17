Назван способ существенно сэкономить на весенней переобувке
В разгаре пора смены шин на летние, и «За рулем» подготовил для своих читателей дайджест различных способов сэкономить на этом хлопотном процессе деньги и время. Кому-то эти советы могут показаться банальными, но многодневные очереди на шиномонтажках подсказывают, что именно о таких простых лайфхаках мы и забываем в самый неподходящий момент.
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Вот хороший пример того, о чем идет речь в статье: приценитесь к загородным сервисам. Суть этого совета в том, что стоимость работ в придорожной мастерской в десяти километрах от границы города, как правило, существенно ниже.
По нашим наблюдениям, разница с городской шиномонтажкой запросто может составить 20% – прикиньте стоимость работ и согласитесь, что это немало. Причем квалификация «загородных» мастеров обычно ничуть не ниже, чем у городских – опыта-то им точно не занимать.
Единственное, с чем может возникнуть вопрос в загородном сервисе – это низкопрофильные покрышки и шины с датчиками давления. Такие комплекты лучше менять на проверенных сервисах. Или дотошно уточнять этот момент во время первого звонка в выбранный шиномонтаж.
Все способы сэкономить деньги и время на шиномонтаже – в новой статье «За рулем».
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