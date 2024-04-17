В Орле загорелась маршрутка — что было дальше? (видео)

Пожарным пришлось тушить маршрутку с ГБО, припаркованную в центре Орла

В последние дни в соцсетях вирусится видео из Орла – там 14 апреля прямо на улице загорелась маршрутка с установленным газобаллонным оборудованием. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, водитель вернулся к припаркованному автобусу и увидел дым.

До приезда пожарных мужчина пытался сбить пламя огнетушителем, но полыхнуло так, что справиться «гражданскими» методами не представлялось возможным. По кадрам видео заметно, насколько сильным стал пожал к моменту, когда прибыли МЧС.

Более того, в итоге маршрутка выгорела практически до голого остова. Но огнеборцам удалось главное – все же обуздать огонь до того момента, как разгерметизируются газовые баллоны... Именно поэтому в происшествии никто не пострадал.

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Источник: МЧС России