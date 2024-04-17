АВТОВАЗ перечислил страны, где будет продаваться Lada

АВТОВАЗ планирует запустить продажи Lada в Иране и Египте

АВТОВАЗ не отменил планы по продаже машин Lada в Иране в этом году, сообщил президент компании Максим Соколов. Он отметил также, что инфраструктура для продаж в Иране уже готова. Поставки и продажи автомобилей начнутся в течение этого года.

Еще АВТОВАЗ ведет переговоры по вопросу продажи Lada в Египте, а также других странах среднеазиатского направления.

О том, что российский автопроизводитель начал переговоры о выпуске машин Lada в Иране, стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что возможны варианты как со сборкой машин, так и без нее. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АВТОВАЗа Андрей Владимирцев тогда заявил, что вскоре в Иране появятся Lada Vesta в различных модификациях, Lada Granta и Niva Travel.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

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Источник: ТАСС