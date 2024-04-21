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Почему россияне спешат купить машину с пробегом: названы причины

Эксперт Франк объяснила рост спроса на б/у авто их скорым подорожанием на 15-20%

Основная причина восстановления спроса на б/у автомобили — желание россиян сэкономить на покупке авто накануне его подорожания, считает управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Известно, что с апреля действуют новые правила ввоза машин в Россию, из-за которых новые авто значительно подорожают. А вслед за новыми машинами цены поползут вверх и на подержанные. По оценкам компании Frank Auto, некоторые б/у автомобили могут подорожать на 15–20%. Именно поэтому россияне спешат купить машину по доступной цене, пока есть такая возможность.

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Также Франк отметила, что при покупке подержанной машины следует обязательно обратить внимание на историю ее обслуживания, пробег, состояние кузова и общее техническое состояние. Еще необходимо убедиться, что машина не находится в залоговом реестре и не имеет других юридических проблем.

Франк советует на осмотр авто с пробегом взять с собой опытного знакомого или автоподборщика, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем и затратного ремонта.

Ранее «За рулем» сообщал, что один популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
21.04.2024
Фото:Depositphotos
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