Почему россияне спешат купить машину с пробегом: названы причины

Эксперт Франк объяснила рост спроса на б/у авто их скорым подорожанием на 15-20%

Основная причина восстановления спроса на б/у автомобили — желание россиян сэкономить на покупке авто накануне его подорожания, считает управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Известно, что с апреля действуют новые правила ввоза машин в Россию, из-за которых новые авто значительно подорожают. А вслед за новыми машинами цены поползут вверх и на подержанные. По оценкам компании Frank Auto, некоторые б/у автомобили могут подорожать на 15–20%. Именно поэтому россияне спешат купить машину по доступной цене, пока есть такая возможность.

Также Франк отметила, что при покупке подержанной машины следует обязательно обратить внимание на историю ее обслуживания, пробег, состояние кузова и общее техническое состояние. Еще необходимо убедиться, что машина не находится в залоговом реестре и не имеет других юридических проблем.

Франк советует на осмотр авто с пробегом взять с собой опытного знакомого или автоподборщика, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем и затратного ремонта.

Ранее «За рулем» сообщал, что один популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.

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Источник: «Известия»