Бороться с нарушителями парковки стали с помощью мощной присоски

Полиция Нью-Йорка тестирует новое устройство борьбы с неправильной парковкой

Это устройство похоже на Губку Боба и даже имеет морское прозвище Barnacle.

Полиция Нью-Йорка внедряет новый инструмент, направленный на предотвращение незаконной парковки и блокирования движения. Он используется дорожными службами полиции для контроля за парковкой.

И хотя, по сути, это выглядит как пластиковая желтая коробка, закрывающая лобовое стекло автомобиля, эту «ракушку» невозможно соскоблить.

«Там есть встроенный двигатель и две присоски. Устройство крепится к лобовому стеклу. Давление составляет тысячу фунтов, и оно саморегулируется. Поэтому, если температура станет холоднее или теплее, оно будет менять прижимную силу», – отметили в полиции Нью-Йорка.

Устройство может отслеживать транспортные средства, к которым оно прикреплено, а для его развертывания требуется всего 20-30 секунд, в отличие от 2-3 минут, когда сотруднику приходится вставать на колени на улице, чтобы установить штрафной «ботинок» на колесо.

Это не только безопаснее и быстрее, но и делает его более эффективным в борьбе с нарушителями, так как полиция получает с устройства координаты GPS в реальном времени. Поэтому, если кто-то попытается уехать с ним, это сразу же заметят. А если устройство попытаются снять, также придет уведомление на пульт полиции.

Есть даже сигнализация, которая прозвучит, если кто-то попытается «соскоблить» Барнакл с ветрового стекла.

Для справки: Барнакл (barnacle) – это близкий родственник креветки, оседлый рачок, который прикрепляется к камню или другой поверхности и строит вокруг себя домик.

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Источник: NBC New York