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Расходы на владение этим популярным автомобилем за пять лет равны его стоимости

НАПИ провело анализ и подсчитало стоимость владения Москвичом 3 за 5 лет

После того как в марте производитель заметно опустил цены на Москвич 3, модель стала набирать популярность в России. Специалисты маркетингового агентства НАПИ подсчитали, сколько будет стоить владение этой машиной.

При подсчете учитывалось, что владелец живет в Москве и проезжает в год 15 тыс. км. Также аналитики учитывали страховку (включая каско), покупку покрышек и сезонную смену резины, средний расход бензина (по данным производителя), стоимость ТО, налоги и сборы.

Москвич 3
Москвич 3
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Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

В итоге владение кроссовером в год обойдется в 328,3 тыс. рублей. За пять лет набежит уже 1,641 млн рублей. А цена автомобиля (при расчете брался Москвич 3 в комплектации «Комфорт») составляет 1,8 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Москвич
17.04.2024
Фото:Москвич
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