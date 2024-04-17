#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автодилеры начали повышать цены на популярные модели
17 апреля
Автодилеры начали повышать цены на популярные модели
Дилеры подняли цены на Москвичи, Solaris и...
Комплекс Lada EnjoY Pro теперь получила и Niva Travel
17 апреля
Niva Travel – теперь с мультимедиа! Рассказываем, что в ней есть
Внедорожник Niva Travel получил комплекс Lada...
Стало известно, когда появится Lada Vesta Sport NG
17 апреля
Стало известно, когда появится Lada Vesta Sport NG
АВТОВАЗ: спортивная версия Lada Vesta Sport...

Еще одна модификация Lada Vesta может появиться на рынке

АВТОВАЗ планирует в 2025 году создать версию Lada Vesta для лиц с инвалидностью

АВТОВАЗ собирается в 2025 году создать автомобиль для маломобильных граждан на базе Lada Vesta, сообщил президент компании Максим Соколов на заседании в Совете Федерации, отвечая на вопрос о новом автомобиле для людей с ограниченными возможностями, в том числе ветеранов СВО..

Веста – это более комфортабельный автомобиль и флагман линейки.

В настоящее время АВТОВАЗ производит автомобили для людей с инвалидностью на базе модели Lada Granta. В этом году по заказу социальных служб будет поставлено 500 таких машин с автоматической коробкой передач Jatco.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

АВТОВАЗ располагает производственными мощностями в Тольятти и Ижевске. В мае 2022 года французская компания Renault передала свою долю в АВТОВАЗе (67,69%) в государственную собственность РФ.

Достойный конкурент новой Гранте на вторичке: самый свежий вариант из возможных

Сегодня на конвейере АВТОВАЗа четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Недавно Максим Соколов предложил повысить утилизационный сбор для автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров с 300 тыс. до 550 тыс. рублей. Он обосновал необходимость увеличения утильсбора активной экспансией китайских автопроизводителей.

Источник: «Прайм»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
17.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-42