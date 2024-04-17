Еще одна модификация Lada Vesta может появиться на рынке

АВТОВАЗ планирует в 2025 году создать версию Lada Vesta для лиц с инвалидностью

АВТОВАЗ собирается в 2025 году создать автомобиль для маломобильных граждан на базе Lada Vesta, сообщил президент компании Максим Соколов на заседании в Совете Федерации, отвечая на вопрос о новом автомобиле для людей с ограниченными возможностями, в том числе ветеранов СВО..

Веста – это более комфортабельный автомобиль и флагман линейки.

В настоящее время АВТОВАЗ производит автомобили для людей с инвалидностью на базе модели Lada Granta. В этом году по заказу социальных служб будет поставлено 500 таких машин с автоматической коробкой передач Jatco.

АВТОВАЗ располагает производственными мощностями в Тольятти и Ижевске. В мае 2022 года французская компания Renault передала свою долю в АВТОВАЗе (67,69%) в государственную собственность РФ.

Сегодня на конвейере АВТОВАЗа четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Недавно Максим Соколов предложил повысить утилизационный сбор для автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров с 300 тыс. до 550 тыс. рублей. Он обосновал необходимость увеличения утильсбора активной экспансией китайских автопроизводителей.

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Источник: «Прайм»