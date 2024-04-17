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Автодилеры начали повышать цены на популярные модели

Дилеры подняли цены на Москвичи, Solaris и Chery 2024 года выпуска

В апреле текущего года многие автопроизводители понизили цены на некоторые модели на российском рынке из-за затоваривания складов и избытка предложения. Но ситуация в автосалонах оказалась иной: многие дилеры, наоборот, начали завышать цены на популярные модели и даже продавать машины по ценам, превышающим рекомендованные производителями.

Так, скидки предоставлялись на новые автомобили Москвич 2023 г. в. Базовая версия кроссовера Москвич 3 2024 года выпуска теперь стоит на 65 тыс. рублей больше. В дилерских центрах автомобили прошлого года еще остаются, но их быстро раскупают.

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Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

Что касается машин марки Chery, то здесь также наблюдается нестабильность в ценообразовании. Так, официальная цена на Tiggo 7 Pro Max 2024 года составила 2,7 млн рублей, но в дилерских центрах эти же модели продавали по разным ценам, часто выше официальной.

Похожая ситуация наблюдается и с моделями других брендов, таких как Solaris и Changan: отмечается завышение прайс-листов в дилерских центрах, и в некоторых случаях это связано с окончанием действия скидок.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
17.04.2024
Фото:Depositphotos
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