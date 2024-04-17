#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как очистить автомобиль от тополиных почек и не испортить краску
17 апреля
Как очистить автомобиль от тополиных почек и не испортить краску
Эксперт Балашов: Очистка машины от тополиных...
Автодилеры начали повышать цены на популярные модели
17 апреля
Автодилеры начали повышать цены на популярные модели
Дилеры подняли цены на Москвичи, Solaris и...
Комплекс Lada EnjoY Pro теперь получила и Niva Travel
17 апреля
Niva Travel – теперь с мультимедиа! Рассказываем, что в ней есть
Внедорожник Niva Travel получил комплекс Lada...

Как очистить автомобиль от тополиных почек и не испортить краску

Эксперт Балашов: Очистка машины от тополиных почек ацетоном испортит ЛКП

Тополиные почки могут сильно навредить лакокрасочному покрытию, если прилипнут к кузову машины, отметил директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов. Для очистки кузова от смоляных пятен можно использовать специальные составы, а растворители полностью исключить, рассказал он.

Не стоит использовать для очистки кузова от пятен почек растворители, в том числе ацетон, так как они могут сильно испортить покрытие. Сперва нужно смыть все почки автомобильным шампунем и большим количеством воды, а затем нанести специальные средства, предназначенные для удаления пятен смолы или дегтя. Далее необходимо подождать определенное время и протереть кузов.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

При этом нужно использовать мягкую салфетку из микрофибры или губку, чтобы не повредить покрытие машины. Жесткие щетки или губки применять не следует, отметил специалист. Они легко могут поцарапать покрытие.

На заключительном этапе нужно тщательно смыть моющие средства и хорошо просушить кузов мягкой салфеткой или сушилкой для автомобиля, подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
17.04.2024
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
Поделиться:
Оцените материал:
0