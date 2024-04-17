Как очистить автомобиль от тополиных почек и не испортить краску

Эксперт Балашов: Очистка машины от тополиных почек ацетоном испортит ЛКП

Тополиные почки могут сильно навредить лакокрасочному покрытию, если прилипнут к кузову машины, отметил директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов. Для очистки кузова от смоляных пятен можно использовать специальные составы, а растворители полностью исключить, рассказал он.

Не стоит использовать для очистки кузова от пятен почек растворители, в том числе ацетон, так как они могут сильно испортить покрытие. Сперва нужно смыть все почки автомобильным шампунем и большим количеством воды, а затем нанести специальные средства, предназначенные для удаления пятен смолы или дегтя. Далее необходимо подождать определенное время и протереть кузов.

При этом нужно использовать мягкую салфетку из микрофибры или губку, чтобы не повредить покрытие машины. Жесткие щетки или губки применять не следует, отметил специалист. Они легко могут поцарапать покрытие.

На заключительном этапе нужно тщательно смыть моющие средства и хорошо просушить кузов мягкой салфеткой или сушилкой для автомобиля, подытожил эксперт.

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Источник: «Газета.Ru»